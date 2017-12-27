Media playback is unsupported on your device 20 лет с "Кассини": что успел сделать зонд?

15 сентября 1997 года в космос запустили зонд "Кассини". Спустя 20 лет он послал свой последний сигнал на Землю.

После этого зонд завершил свою миссию, опустившись в облака Сатурна на скорости 12 тысяч км/ч. "Кассини" сгорел в атмосфере планеты.

За 20 лет "Кассини" успел внести немалый вклад в изучение Сатурна. Аппарат сделал больше 453 тысяч фотографий планеты. Благодаря зонду были открыты шесть новых спутников Сатурна.

А под корой одного из них - Энцелада - "Кассини" обнаружил теплый океан. Это позволяет предположить, что на Сатурне может быть внеземная жизнь.