Media playback is unsupported on your device 140 лет с музыкой: от фонографа до смартфона

В 1877 году Томас Эдисон удивил публику новым изобретением - фонографом. До него никто не записывал и не воспроизводил звук.

Создание устройства обошлось в 18 долларов.

С тех пор технологии записи звука постоянно совершенствовались, менялись и проигрыватели.

Как звучала первая в мире звукозапись и как устройства сменяли друг друга - в видео Русской службы Би-би-си.