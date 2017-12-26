140 лет с музыкой: от фонографа до смартфона
- 26 декабря 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В 1877 году Томас Эдисон удивил публику новым изобретением - фонографом. До него никто не записывал и не воспроизводил звук.
Создание устройства обошлось в 18 долларов.
- Почему некоторые мелодии застревают у нас в голове?
- Голос Бисмарка слышен впервые за более чем 100 лет
- Музыка могла вдохновлять строителей Стоунхенджа
С тех пор технологии записи звука постоянно совершенствовались, менялись и проигрыватели.
Как звучала первая в мире звукозапись и как устройства сменяли друг друга - в видео Русской службы Би-би-си.