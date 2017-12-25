2101-й год: православное Рождество на день позже?

В 2100 году Рождество, которое Русская православная церковь традиционно отмечает 7 января, или 25 декабря по старому стилю, по новому стилю фактически придется отмечать на день позже.

До XVI столетия в Европе преобладал “старый” - юлианский - календарь. Его ввел в обиход еще Юлий Цезарь, один из месяцев - июль - назван в его честь.

Но Земля делает один оборот вокруг Солнца на 11 минут быстрее, чем думали римские астрономы.

В 1582 году папа Григорий XIII ввел новый календарь, который назвали григорианским.

В то время фактическая разница между старым и новым стилем составляла 10 дней. Сегодня - уже 13.

И она постепенно увеличивается из-за разного количества високосных годов в календарях.

На Украине Рождество с нынешнего года решили официально отмечать дважды: и 25 декабря, и 7 января.