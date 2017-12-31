Londonблог: лучшее из 2017 года - часть 1

Конец года - время подводить итоги. В 2017 году команда #Londonблог успела и про Лондон вам рассказать, и по Шотландии прокатиться, и по Англии, и даже до России доехать.
Чтобы напомнить вам, и самим вспомнить, как прошел этот год, мы подготовили пару программ-дайджестов, куда вошло, конечно, не все, но, пожалуй, самое излюбленное.
В этом выпуске:
- Прогулка по лондонским местам Гарри Поттера
- "Безумое чаепитие" в честь годовщины #Londonблог
- "Лондонская утка" и другие военные объекты Лондона
- Как англичане владеют сарказмом 10-го уровня
- Неделя моды в Лондоне - #Londonблог за кулисами
- Робин Гуд: #Londonблог съездил в Шервудский лес
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и с новыми силами продолжим радовать вас рассказами в наступающем году.
А пока - спасибо, что были с нами! Спасибо за вашу поддержку и вопросы, мы с нетерпением ждем новых.
Счастья и удачи в новом 2018 году от всей команды #Londonблог!
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.