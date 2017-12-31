Londonблог: лучшее из 2017 года - часть 1

Конец года - время подводить итоги. В 2017 году команда #Londonблог успела и про Лондон вам рассказать, и по Шотландии прокатиться, и по Англии, и даже до России доехать.

Чтобы напомнить вам, и самим вспомнить, как прошел этот год, мы подготовили пару программ-дайджестов, куда вошло, конечно, не все, но, пожалуй, самое излюбленное.

В этом выпуске:

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и с новыми силами продолжим радовать вас рассказами в наступающем году.

А пока - спасибо, что были с нами! Спасибо за вашу поддержку и вопросы, мы с нетерпением ждем новых.

Счастья и удачи в новом 2018 году от всей команды #Londonблог!

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.