Londonблог: лучшее из 2017 года - часть 2

В 2017 году команда #Londonблог успела о многом вам рассказать и многое показать о Лондоне и о жизни британцев.
Но лучше слов может быть только видео. Мы подготовили пару программ-дайджестов, куда влезло, конечно, не все, но, пожалуй, самое любимое.
В этом выпуске:
- #Londonблог: в поисках британских мест Москвы
- Как рожают в Британии принцессы и обычные британки
- Уитстабл: самые быстрые устрицы в Британии
- аСамая странная лодочная гонка в мире?
- Сибирская звезда на самом популярном телешоу Британии
- Ищем ошибки в советских шпионских картах Лондона
Спасибо, что были с нами! Счастья и удачи в новом 2018 году от всей команды #Londonблог!
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.