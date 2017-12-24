Как Навального выдвигали в президенты

24 декабря в разных городах России прошли собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты. На собрании в Москве Навальный присутствовал лично.
За выдвижение Навального проголосовали 742 человека, при этом по закону необходимо не менее 500. На собрании также объявили, что документы о выдвижении политика будут переданы в ЦИК в ближайшее время.
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ЦИК неоднократно заявлял, что Навальный не имеет права участвовать в выборах из-за непогашенной судимости. В феврале 2017 года его приговорили к пяти годам условно по делу "Кировлеса". Оппозиционер считает, что такой запрет противоречит конституции.
"Если они [ЦИК] ответят отрицательно, мы будем делать две вещи. Во-первых, мы организуем всероссийскую забастовку избирателей. Во-вторых, безусловно, будем обжаловать это решение", - рассказал Навальный.
Однако не все сторонники Алексея Навального с этим согласны. "Я еще подумаю, потому что есть там еще Собчак. Она личность, хотя, конечно, ей далеко до Навального", - рассказала одна из участниц собрания.