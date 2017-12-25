"Розовые и упитанные": Навальный поспорил с членами ЦИКа

Центральный избирательный комитет отказался регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты на выборах 2018 года. В ответ он призвал бойкотировать выборы.

Как сказал политик после того, как ЦИК отклонил его заявку, он и его сторонники развернут "общенациональную кампанию" против выборов президента.

Они будут не только агитировать людей не голосовать, но и организуют контроль за явкой.

Еще до голосования в ЦИКе Навальный успел произнести эмоциональную речь и поспорить с главой комитета Эллой Памфиловой.

"Вы же не роботы. Вы живые люди, вас можно потрогать - розовые, упитанные, - сказал Навальный в своей речи. - Можно же один раз в жизни сделать одну вещь по-человечески?"

"Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться, - парировала Памфилова. - Не монополизируйте право на то, что только у вас есть убеждения и принципы!"