Рождественское обращение королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II в рождественском обращении вспомнила о терактах в Манчестере и Лондоне, случившихся в 2017 году.

Кроме того, она поблагодарила своего супруга, принца Филиппа, за поддержку.

Елизавета II подчеркнула, что Рождество - семейный праздник, и отметила, что в новом году королевская семья будет с радостью встречать новых членов.

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских ожидается в апреле. В мае состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Для записи королева выбрала платье цвета слоновой кости от дизайнера Анджелы Келли, ее личного стилиста.