Путин о теракте в Петербурге: "Ликвидировать бандитов на месте"

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Петербурге терактом. При задержании виновных он призвал, в случае угрозы жизни, "ликвидировать бандитов на месте".

Следственный комитет России по факту взрыва возбудил дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось, что рассматриваются все версии произошедшего.

Это уже второй теракт в Петербурге за год.

3 апреля взрыв смертник привел в действие взрывное устройство в петербургском метро, погибли 16 человек.

17 декабря Путин поблагодарил президента США за предоставление со стороны ЦРУ информации о подготовке теракта в Петербурге, который, по его словам, тогда удалось предотвратить.