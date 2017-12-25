ТВ-новости: как Навального не пустили на выборы
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
- Мы поговорим об отказе в регистрации Алексею Навальному. В ЦИК это объяснили тяжким преступлением оппозиционера и его неснятой судимостью.
- Украинские власти и сепаратисты объявили, что обмен пленными состоится послезавтра. Поможет ли он сдвинуть с мертвой точки реализацию минских договоренностей?
- Мы услышим обращение королевы Елизаветы II и увидим, как впервые Рождество в королевской семье встречает невеста принца Гарри - Меган Маркл.
- И, если надоели сельдь под шубой и оливье, мы расскажем, как приготовить традиционный английский рождественский ужин по всем правилам.