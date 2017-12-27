Владимир Путин в четвертый раз подал документы в ЦИК
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Путин в четвертый раз принес документы в ЦИК

  • 27 декабря 2017

Президент России Владимир Путин в четвертый раз подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для выдвижения на новый срок.

Путин приехал в ЦИК, чтобы передать пакет документов. На данном этапе его личное присутствие необходимо по закону.

Проверка документов занимает максимум пять дней, сказал представитель ЦИК.

Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Накануне его поддержали 668 человек при необходимых 500. На собрание инициативной группы Путин не приехал.

В случае победы Путина на выборах президента 2018 года он займет этот пост в четвертый раз.

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