Путин в четвертый раз принес документы в ЦИК

Президент России Владимир Путин в четвертый раз подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для выдвижения на новый срок.

Путин приехал в ЦИК, чтобы передать пакет документов. На данном этапе его личное присутствие необходимо по закону.

Проверка документов занимает максимум пять дней, сказал представитель ЦИК.

Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Накануне его поддержали 668 человек при необходимых 500. На собрание инициативной группы Путин не приехал.

В случае победы Путина на выборах президента 2018 года он займет этот пост в четвертый раз.