2017 год в фотографиях

Наша подборка наиболее интересных фотоснимков, появившихся в мировых средствах массовой информации в 2017 году.

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Крещение эритрейской православной паломницы на Западном берегу реки Иордан в местечке Каср эль-Яхуд, где, согласно преданию, был крещен Иисус Христос.

Паломники могут попасть в Каср эль-Яхуд благодаря соглашению, заключенному властями Израиля и Палестинской автономии с представителями семи православных церквей.

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Кэнди Фримен, участница акции протеста Black Lives Matter, перед зданием "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Движение протеста Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны") выступает против насилия в отношении афроамериканцев, оно появилось в Соединенных Штатах в ответ на гибель чернокожих от рук полицейских.

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Севший на нос мотылек не помешал испанцу Рафаэлю Надалю победить канадского теннисиста Милоша Раонича в ходе четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии.

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Президент США Дональд Трамп принес присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне 20 января 2017 года.

"Я буду бороться за ваши права изо всех сил - и никогда вас не подведу. Америка снова станет победителем, таким, каким никогда не была раньше", - пообещал американцам Трамп в своей инаугурационной речи.

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В первый день президентства Дональда Трампа в США состоялись более 600 маршей за права женщин. Один из участников такого марша в Вашингтоне, Халил Хаймур Куаша, держит на плечах свою шестилетнюю дочь.

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Специально обученный беркут атакует квадрокоптер в ходе учений на авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции.

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Более 600 человек устроили костюмированную акцию в Корсье-сюр-Веве в Швейцарии, чтобы отметить день рождения Чарли Чаплина. Последние 24 года своей жизни Чаплин прожил в Корсье-сюр-Веве, там же и был похоронен.

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Извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия в феврале 2017 года. Этна считается самым высоким и наиболее активным вулканом в Европе.

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13-летняя Эйбин Кинелли разминается перед выступлением на чемпионате мира по ирландским танцам в Дублине.

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Гражданская гвардия Испании разгоняет демонстрантов у избирательного участка в Барселоне в день запрещенного властями референдума о независимости Каталонии.

После провозглашения местным парламентом независимости автономии власти Испании ввели в Каталонии прямое правление, арестовав лидеров оппозиции и отправив в отставку местное правительство.

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Фотографы помогают выбраться из реки Наф женщине народности рохинджа, перебравшейся из Мьянмы в Бангладеш.

Рохинджа - исповедующее ислам этническое меньшинство, подвергающееся в Мьянме преследованиям. После очередной волны столкновений в августе 2017 года более 647 тысяч представителей рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш.

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Граната со слезоточивым газом попала в машину оппозиционного кенийского политика Калеба Амиси Луяя во время беспорядков в Найроби в августе 2017 года. Протесты в стране вспыхнули после того, как верховный суд аннулировал результаты президентских выборов и назначил перевыборы.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты "Хвасон-12" в сентябре 2017 года. Двумя месяцами позже КНДР объявит об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить цели на всей территории США.

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Уставшие пожарные переводят дух, в то время как их товарищи продолжают тушить масштабное возгорание в центральной Португалии в местечке Пенела. Многочисленные лесные пожары минувшим жарким летом стали причиной гибели нескольких десятков местных жителей.

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В Пекине XIX всенародный съезд Коммунистической партии Китая определил, кто будет править страной и каким курсом поведет ее в следующие пять лет.

Компартия в Китае обладает верховной властью и принимает решения во всех сферах - от международной политики до производственных планов. Именно поэтому съезд компартии - одно из важнейших политических событий в мире.

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В Таиланде 29 октября был захоронен прах короля Пхумипона Адульядета. Траур по монарху продолжался в стране год.

Похороны - заключительный этап прощания с покойным королем - продолжались пять дней. Пхумипон Адульядет (Рама IX) правил Таиландом 70 лет и оставался на троне дольше всех прочих монархов в современной истории.

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Африканский мигрант, спасенный ливийской береговой охраной и доставленный на военно-морскую базу в Триполи. Сотни тысяч искателей лучшей доли из субэкваториальной Африки пересекли в 2017 году пустыню Сахара, чтобы переплыть Средиземное море и добраться до Европы.

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Празднование Дня мертвых на кладбище в Гватемале. По традиции местные жители запускают в небо красочных воздушных змеев - чтобы отпугнуть злых духов и дать возможность душам умерших спокойно насладиться подношениями родственников.

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Американская актриса Роуз Макгоуэн выступает на Женском съезде в Детройте, штат Мичиган. Макгоуэн - одна из актрис, публично обвинивших известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Сам Вайнштейн эти обвинения отрицает.

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Покупатели в ажиотаже разбирают телевизоры на распродаже, устроенной в "черную пятницу" в бразильском городе Сан-Пауло.

"Черной пятницей" называют в США пятницу после Дня Благодарения, с которой начинается рождественский сезон скидок. Традиция подобных распродаж прижилась во многих странах мира, где в "черную пятницу" некоторые магазины открываются задолго до рассвета.

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Жители Зимбабве торжествуют в Хараре, узнав об отставке президента Роберта Мугабе, бессменно правившего страной в течение 37 лет. Президентом страны вместо 93-летнего Мугабе стал его заместитель Эммерсон Мнангагва, которого поддержали зимбабвийские военные.

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В Международный день прав человека, 10 декабря 2017 года, в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа была проведена акция в поддержку разделенных семей, живущих по разные стороны границы между Мексикой и США.

Высокий металлический забор установлен между мексиканским Сьюдад-Хуарес-Парком и Санленд-Парком, расположенным в американском штате Нью-Мексико.

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