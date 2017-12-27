"Приехал из дома домой": как в Донбассе обменяли пленных

На линии соприкосновения в Донецкой области произошел обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Согласно спискам, украинская сторона должна была передать ДНР и ЛНР 306 задержанных - в обмен на освобождение 74 человек.

По уточненным данным СБУ, Киев передал на оккупированные территории 233 человека, поскольку часть от обмена отказалась.

О том, что 27 декабря в Донбассе состоится обмен пленными, стало известно на встрече лидеров самопровозглашенных республик с патриархом Кириллом в Москве. "Надеюсь, обмен положит началу этого процесса", - подчеркнул патриарх.

На этот раз в список на обмен не попали ни россияне, отбывающие наказание в украинских тюрьмах по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины, ни находящиеся в российских тюрьмах украинцы.