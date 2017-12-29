Мусульманин из Боснии, который строит церковь

Хусейн Смайич живет в боснийском городке Бугойно. Три года назад мусульманин решил выкопать возле своего дома пруд и случайно наткнулся на на руины какого-то древнего здания.

Позже археологи выяснили: это развалины церкви, которую на этом месте построили еще 700 лет назад. В руинах также нашли захоронения, среди них могут быть и останки местных царей.

Хусейн решил законсервировать древний памятник, а рядом построить новую церковь. В этом ему помогают обе местные общины - и мусульманская, и христианская. Предприниматели пожертвовали на строительство деньги и стройматериалы.

В 90-х Бугойно, как и вся Босния, пережил страшную войну между босняками-мусульманами, католиками-хорватами и православными-сербами.

И теперь, спустя более чем 20 лет после завершения войны, новая церковь Хусейна Смайича может стать символом примирения двух общин.