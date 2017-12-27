ТВ-новости: как прошел обмен пленными в Донбассе
- 27 декабря 2017
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С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 декабря:
- Мы увидим, как проходит обмен пленными между Украиной и сепаратистами - крупнейший с начала конфликта на востоке страны.
- Сегодня нашим коллегой стал принц Гарри. Он редактирует программу Би-би-си Today и берет интервью у Барака Обамы.
- Продолжаем подводить итоги года. Каким для россиян был этот год и что они ждут от следующего?
- Познакомимся с творением армянского архитектора-одиночки, который построил двадцатиметровую подземную церковь.