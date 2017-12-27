ТВ-новости: как прошел обмен пленными в Донбассе

  • 27 декабря 2017

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 27 декабря:

  • Мы увидим, как проходит обмен пленными между Украиной и сепаратистами - крупнейший с начала конфликта на востоке страны.
  • Сегодня нашим коллегой стал принц Гарри. Он редактирует программу Би-би-си Today и берет интервью у Барака Обамы.
  • Продолжаем подводить итоги года. Каким для россиян был этот год и что они ждут от следующего?
  • Познакомимся с творением армянского архитектора-одиночки, который построил двадцатиметровую подземную церковь.