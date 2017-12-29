Военный Дед Мороз на белорусской "Линии Сталина”

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" более 10 лет пропагандирует патриотическое воспитание – даже в новогодние дни.

В период зимних каникул посетителей встречает армейский Дед Мороз в шубе с погонами и генеральской папахе с красной звездой.

Пожелания посетителей он хранит в капсуле из старой артиллерийской гильзы, а в качестве развлечений предлагает "боевые" активности - стрельбу из пушки и катание на танке.

"Линией Сталина" ряд историков называет комплекс оборонительных сооружений вдоль западной границы СССР.

Критики утверждают, что "Линии Сталина" не существовало, она была демонтирована к началу Великой Отечественной войны, так как граница СССР по пакту Молотова-Риббентропа подвинулась дальше на запад.