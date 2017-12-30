Трибунал в Гааге: справедливость для бывшей Югославии?

31 декабря 2017 года закрывается Гаагский трибунал, более 20 лет судивший военных преступников из бывшей Югославии.

В городе Фоче и районе, близ южной границы Боснии и Герцеговины, были убиты не менее 2700 мусульман. Мужчин согнали в местную тюрьму и другие подходящие места и убивали постепенно, не всех сразу. Тела убитых в тюрьме сбрасывали рядом с моста в Дрину.

Съемочная группа Русской службы Би-би-си отправилась в Фочу и спросила местных жителей, как они оценивают работу трибунала в Гааге.

Репортаж Юри Вендика и Кирилла Глазкова.