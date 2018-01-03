Какие открытия обещает нам 2018 год?

Что скрывается в глубинах Марса, почему эталонный килограмм постоянно "худеет", о чем может рассказать айсберг размером с 20 миллионов "Титаников"?
На эти и многие другие вопросы ученые надеются найти ответы в наступившем 2018 году.
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Что скрывается в глубинах Марса, почему эталонный килограмм постоянно "худеет", о чем может рассказать айсберг размером с 20 миллионов "Титаников"?
На эти и многие другие вопросы ученые надеются найти ответы в наступившем 2018 году.