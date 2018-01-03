Какие открытия обещает нам 2018 год?
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Какие открытия обещает нам 2018 год?

  • 3 января 2018

Что скрывается в глубинах Марса, почему эталонный килограмм постоянно "худеет", о чем может рассказать айсберг размером с 20 миллионов "Титаников"?

На эти и многие другие вопросы ученые надеются найти ответы в наступившем 2018 году.

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