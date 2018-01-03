Гламур на фоне мусора
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Зачем фотограф устраивает фотосессии на фоне мусора

  • 3 января 2018

Фотограф из Сенегала Ина Макоси объявила войну мусору.

Она устраивает фотосессии в самых грязных районах Дакара, чтобы пристыдить местных жителей и заставить их убирать за собой.

И похоже, что такая тактика приносит свои плоды.

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