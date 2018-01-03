Гламур на фоне мусора

Фотограф из Сенегала Ина Макоси объявила войну мусору.
Она устраивает фотосессии в самых грязных районах Дакара, чтобы пристыдить местных жителей и заставить их убирать за собой.
И похоже, что такая тактика приносит свои плоды.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
Google+Поделиться сообщением в Google+
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Фотограф из Сенегала Ина Макоси объявила войну мусору.
Она устраивает фотосессии в самых грязных районах Дакара, чтобы пристыдить местных жителей и заставить их убирать за собой.
И похоже, что такая тактика приносит свои плоды.