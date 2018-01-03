В Перу автобус упал в пропасть со стометровой высоты
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В Перу автобус упал в пропасть со стометровой высоты

  • 3 января 2018

По меньшей мере 48 человек погибли в Перу в результате падения автобуса в пропасть.

Дорога, на которой произошла авария, считается одной из самых опасных в стране.