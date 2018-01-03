Зимняя Олимпиада без снега?

Олимпиада в Китае пройдет только в 2022 году, но подготовка в стране уже идет полным ходом.
Уже построены объекты, где проводятся международные соревнования.
Но Китаю приходится решать проблемы природного характера. Например, нехватку снега.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Олимпиада в Китае пройдет только в 2022 году, но подготовка в стране уже идет полным ходом.
Уже построены объекты, где проводятся международные соревнования.
Но Китаю приходится решать проблемы природного характера. Например, нехватку снега.