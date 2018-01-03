Зимняя Олимпиада без снега?
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Зимняя Олимпиада без снега?

  • 3 января 2018

Олимпиада в Китае пройдет только в 2022 году, но подготовка в стране уже идет полным ходом.

Уже построены объекты, где проводятся международные соревнования.

Но Китаю приходится решать проблемы природного характера. Например, нехватку снега.