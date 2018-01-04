Трамп vs Бэннон: от любви к войне
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Трамп против Бэннона: от любви к войне

  • 4 января 2018

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном, похоже, окончательно испортились после публикации интервью Бэннона в новой книге журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" .

Русская служба Би-би-си рассказывает, как бывший советник президента США стал его врагом.

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