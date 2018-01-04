Трамп против Бэннона: от любви к войне

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном, похоже, окончательно испортились после публикации интервью Бэннона в новой книге журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" .

Русская служба Би-би-си рассказывает, как бывший советник президента США стал его врагом.