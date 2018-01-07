Путин отметил Рождество в храме в Петербурге

Владимир Путин традиционно покидает Москву на Рождество. На этот раз он посетил праздничное богослужение в одном из храмов Санкт-Петербурга.

Около полуночи 7 января президент прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Вместе с ним на службе присутствовали его пресс-секретарь Дмитрий Песков, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, а также бизнесмен Владимир Кехман, которого считают старостой храма.

На Рождество Путин преподнес храму подарок - икону XIX века в металлическом окладе.

На праздничном богослужении в церкви собрались простые прихожане. О визите президента их не предупредили.

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Ее построили еще в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны.