Репортер Би-би-си стал любимцем лемуров
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Репортер Би-би-си стал любимцем лемуров

  • 9 января 2018

Алекс Данлоп, репортер Би-би-си, стал жертвой особого внимания лемуров в зоопарке в британском графстве Норфолк.

Зоопарк проводит ежегодный пересчет животных.