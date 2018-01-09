Репортер Би-би-си стал любимцем лемуров

Алекс Данлоп, репортер Би-би-си, стал жертвой особого внимания лемуров в зоопарке в британском графстве Норфолк.
Зоопарк проводит ежегодный пересчет животных.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
Google+Поделиться сообщением в Google+
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Алекс Данлоп, репортер Би-би-си, стал жертвой особого внимания лемуров в зоопарке в британском графстве Норфолк.
Зоопарк проводит ежегодный пересчет животных.