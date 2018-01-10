Картонный министр: как избежать неудобных вопросов

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча виртуозно ушел от общения с журналистами. После брифинга он предложил прессе задать вопросы своей картонной копии.

Премьер-министр встретился с прессой в понедельник, 8 января, перед днем защиты детей, отмечающимся в субботу. Возможно, журналисты надеялись задать премьеру вопрос о выборах, которые правительство Таиланда обещало провести еще в ноябре 2017 года, или же о людях, попавших в тюрьму за оскорбление монархии.

"Все вопросы о политике и конфликтах задавайте ему", - сказал Прают Чан-Оча, указав на свою полноразмерную копию, после чего попрощался и ушел.

Картонный министр оказался неразговорчив, зато охотно фотографировался со всеми желающими.