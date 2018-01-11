Мужчина угнал броневик и поехал за вином

В городе Апатиты Мурманской области мужчина угнал броневик и протаранил витрину супермаркета. Он также повредил припаркованную рядом машину.

"Угонщик на гусеничной машине проехал через лесополосу, столкнулся с припаркованной машиной, а затем въехал в витрину продовольственного магазина", - рассказали в местном управлении ГИБДД.

После того, как броневик врезался в супермаркет, водитель залез в магазин и забрал бутылку вина. Там его и задержала полиция.

Мужчина угнал броневик с площадки школы ДОСААФ [Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту]. Там военкомат проводил обучение на броневике.

Фото и видео: Хибины.com