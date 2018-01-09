ТВ-новости: почему спортсмены из КНДР решили ехать в Пхёнчхан
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ТВ-новости: почему спортсмены из КНДР решили ехать в Пхёнчхан

  • 9 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 9 января:

  • Мы поговорим о неожиданных договоренностях Сеула и Пхеньяна. Северокорейские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан. Пройдут ли они на церемонии открытия вместе с южнокорейскими атлетами - пока под вопросом.
  • Обсудим расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Почему оно вызвало широкий резонанс на Украине?
  • Обсудим сериал Би-би-си "МакМафия", речь в котором речь идет о российской организованной преступности в Лондоне и за его пределами.
  • И старый добрый жанр - журналист меняет профессию. Мы увидим, как автор нашего лондонского блога Бен Тавенер принял участие в очистке Темзы от мусора.