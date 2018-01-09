ТВ-новости: почему спортсмены из КНДР решили ехать в Пхёнчхан

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 9 января:
- Мы поговорим о неожиданных договоренностях Сеула и Пхеньяна. Северокорейские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан. Пройдут ли они на церемонии открытия вместе с южнокорейскими атлетами - пока под вопросом.
- Обсудим расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Почему оно вызвало широкий резонанс на Украине?
- Обсудим сериал Би-би-си "МакМафия", речь в котором речь идет о российской организованной преступности в Лондоне и за его пределами.
- И старый добрый жанр - журналист меняет профессию. Мы увидим, как автор нашего лондонского блога Бен Тавенер принял участие в очистке Темзы от мусора.