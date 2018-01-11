"Макмафия": русская мафия на Би-би-си

1 января на телеканале BBC One вышел сериал "Макмафия", рассказывающий о жизни выходца из России с еврейскими корнями Алекса Голдмана. Алекса играет британский актер Джеймс Нортон, а его родителей - Мария Шукшина и Алексей Серебряков.

Создатели называют "Макмафию" новой версией "Крестного отца" или "Клана Сопрано". Сюжет основан на книге корреспондента Би-би-си Миши Гленни о зарождении и распространении преступных синдикатов после распада СССР.

Сражу же после выхода первого эпизода сериал раскритиковало российское посольство в Британии и произраильская неправительственная организация. По мнению представителей дипмиссии сериал распространяет неверные стереотипы о россиянах. А в организации "Британские юристы в поддержку Израиля" посчитали, что сериал безосновательно оскорбляет израильских бизнесменов.