"Ее не вернуть": Пакистан протестует из-за убийства девочки

Зейнаб - шестилетняя девочка из города Касур в Пакистане. В последний раз ее видели с незнакомым мужчиной, который вел Зейнаб за руку.

Спустя несколько дней тело девочки нашли на соседней свалке. Ее задушили и изнасиловали. И этот случай - не первый в череде убийств детей Касура.

По данным полиции, за последние два года в городе произошло 12 подобных преступлений.

Убийство Зейнаб вызвало волну ярости в городи. Сотни людей вышли на улицы, они требуют у властей найти и наказать убийцу девочки.

Во время протестов погибли по меньшей мере два человека. Это произошло после того, как полиция открыла огонь по протестующим.