Трудно умножать в уме? Нарисуйте таблицу.
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Трудно умножать в уме? Нарисуйте таблицу

  • 12 января 2018

Вместо того, чтобы умножать большие цифры, можно нарисовать таблицу и сделать простое сложение.

Если умножение плохо давалось вам в школе, то этот метод для вас!