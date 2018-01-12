Трудно умножать в уме? Нарисуйте таблицу.

Вместо того, чтобы умножать большие цифры, можно нарисовать таблицу и сделать простое сложение.
Если умножение плохо давалось вам в школе, то этот метод для вас!
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Вместо того, чтобы умножать большие цифры, можно нарисовать таблицу и сделать простое сложение.
Если умножение плохо давалось вам в школе, то этот метод для вас!