ТВ-новости: скандальное заявление Трампа и новый закон об иноагентах

  • 12 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.