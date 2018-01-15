ТВ-новости: как в Британии борются с поножовщиной в школах

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 15 января:
- Кто виноват в нападении в Перми, где двое школьников ранили более десяти детей? И как с поножовщиной борются в школах Британии?
- "Друг Кремля" выиграл первый раунд на выборах президента Чехии. Но победит ли он во втором?
- История появления и исчезновения скандального твита на официальном аккаунте московского "Спартака". Почему игроков российского футбольного клуба обвинили в расизме?
- Киргизская мастерица пытается возродить почти утерянные традиции ковроделия в стране.