ТВ-новости: почему спортсмены из КНДР решили ехать в Пхёнчхан
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ТВ-новости: как в Британии борются с поножовщиной в школах

  • 15 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 15 января:

  • Кто виноват в нападении в Перми, где двое школьников ранили более десяти детей? И как с поножовщиной борются в школах Британии?
  • "Друг Кремля" выиграл первый раунд на выборах президента Чехии. Но победит ли он во втором?
  • История появления и исчезновения скандального твита на официальном аккаунте московского "Спартака". Почему игроков российского футбольного клуба обвинили в расизме?
  • Киргизская мастерица пытается возродить почти утерянные традиции ковроделия в стране.