В США арестована пара, державшая 13 своих детей на цепи

В полумраке грязной комнаты калифорнийские полицейские обнаружили голодных детей и подростков, прикованных к кроватям.

Их родители - 57-летний инженер Дэвид Аллен Турпин и его неработающая 49-летняя Луиза Анна - арестованы по обвинению в издевательствах и создании угрозы для жизни детей.

Одной из узниц удалось сбежать и позвать на помощь. Полиция сообщила, что 17-летняя девушка казалась истощенной и выглядела лет на 10.

Сейчас все освобожденные пленники проходят курс реабилитации и лечения в местных больницах.