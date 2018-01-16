Почему А380 так и не стал хитом?

Компания Airbus объявила о планах прекратить выпуск гигантских авиалайнеров А380, если не получит новых заказов.

Самолет убыточен для многих перевозчиков, однако Airbus все же надеется на выгодную сделку с авиакомпанией Emirates.

Тем временем конкурент - Boeing все еще продолжает производство своего Boeing 747 - модели, появившейся еще в 60-е годы прошлого века и сравнимой по вместимости с A380.

Но главная битва между американцами и европейцами разыгрывается далеко не в сегменте гигантских лайнеров.