"Пришлось бы убивать людей, а я не хочу": истории беженцев на сцене

В Германии беженцам помогают преодолеть проблемы интеграции на новом месте жительства при помощи театра. Режиссер Анна Юнышева, сама мигрировавшая в Германию, создала театральный проект "Цель визита", в котором подростки рассказывают свои истории.

Махмуд Хаджи родился в сирийском городе Эль-Камышлы на границе с Турцией.

Когда в стране начался военный конфликт, его отец, одолжив денег у друга, заплатил контрабандисту, чтобы тот вывез Махмуда и его брата из страны.

Махмуд выучил немецкий и хочет заниматься информатикой, вернуться домой и вернуть долг отца.

В театре, который уже ездил на гастроли в Санкт-Петербург, Махмуд нашел друзей среди других беженцев.

Их истории можно почитать на сайте проекта.