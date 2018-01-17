ТВ-Новости: почему Трампу нужно было доказать, что он психически здоров

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В Ингушетии сгорел офис правозащитной организации Мемориал. Камеры сняли людей в масках с канистрами. Мы обсуждаем, что случилось.

Дональд Трамп психически здоров - так заявил врач Белого Дома. Мы поговорим о том, как и почему начались разговоры о здоровье президента США.

Каково это - открыть пекарню на линии фронта? Наш корреспондент побывала в украинской Марьинке и увидела, как люди в зоне конфликта пытаются наладить нормальную жизнь.

Россияне стали пить меньше, говорит министр здравоохранения России. Так ли это?