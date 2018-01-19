ТВ-Новости: нападения на школы в России: виноваты ли соцсети?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В Бурятии подросток с топором ворвался на урок и ранил семь человек. Это уже второе нападение на школу в России за последнюю неделю. Обсудим, могут ли они быть связаны.

В эти дни год назад прошла инаугурация нового американского президента. Узнаем, чего он добился за это время и довольны ли им избиратели.

Медики, возможно, смогут выявлять несколько видов рака по универсальному анализу крови - узнаем подробности.

Крещенские купания в -50. Как православные отмечают один из главных церковных праздников.