ТВ-Новости: почему британская армия говорит о российской угрозе

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 22 января:
- Что стоит за словами глава генштаба сухопутных сил Британии об угрозе со стороны российской армии? И как на эти слова реагирует Россия?
- Турция проводит кампанию в Сирии против курдов - союзников американцев, которые, в свою очередь, являются союзниками Анкары по НАТО. Разбираемся в этой головоломке вместе с нашим корреспондентом в Турции.
- 100 лет назад была провозглашена независимость Украины. УНР, правда, просуществовала недолго. Мы подготовили небольшую анимационную работу о том, что происходило в Киеве в годы революции.
- Помните песню "Верхом на звезде"? Российские космонавты пока звезд не оседлали и катаются на МКС на пылесосах. Тоже неплохо.