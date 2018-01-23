ТВ-Новости: как в "Смерти Сталина" нашли экстремизм

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 23 января:
- Смерть Сталина" в России пока не увидят. Министерство культуры России решило отозвать у фильма Армандо Януччи прокатное удостоверение.
- Анкара не намерена завершать операцию против курдских отрядов в Сирии. Что в Турции говорят о роли Москвы в этой операции?
- Протекционисты против глобалистов. Что будет происходить в этом году на открывшемся сегодня Международном экономическом форуме в Давосе?
- Объявлены номинанты на "Оскар", среди которых фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".