ТВ-Новости: как в "Смерти Сталина" нашли экстремизм
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ТВ-Новости: как в "Смерти Сталина" нашли экстремизм

  • 23 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 января:

  • Смерть Сталина" в России пока не увидят. Министерство культуры России решило отозвать у фильма Армандо Януччи прокатное удостоверение.
  • Анкара не намерена завершать операцию против курдских отрядов в Сирии. Что в Турции говорят о роли Москвы в этой операции?
  • Протекционисты против глобалистов. Что будет происходить в этом году на открывшемся сегодня Международном экономическом форуме в Давосе?
  • Объявлены номинанты на "Оскар", среди которых фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".