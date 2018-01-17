Почему сгорел офис "Мемориала" в Ингушетии?

В здании правозащитного центра "Мемориал" в Назрани, Ингушетия, произошел пожар. Правозащитники говорят о поджоге и связывают это с делом Оюба Титиева.

Огонь вспыхнул в ночь на 17 января. Сотрудников в здании не было, поэтому люди не пострадали. А вот от мебели и компьютеров правозащитников не осталось почти ничего.

Позже сотрудники правозащитного центра опубликовали на YouTube кадры с камер видеонаблюдения. На них отчетливо видно, как два человека с помощью лестницы залезают в окно офиса "Мемориала". Через некоторое время в помещении начался пожар.

На видео в руках у людей были канистры, в которых мог быть бензин. Правозащитники также нашли на месте расплавленную бутылку с запахом керосина.

По информации источника агентства РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии, следствие также рассматривает поджог как одну из версий и проверяет эту информацию.

Сотрудники "Мемориала" связывают пожар в Ингушетии с арестом Оюба Титиева, главы чеченского отделения организации. 9 января его задержали в Чечне: в машине у правозащитника нашли пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны".

Сам Титиев вину отрицает, а его коллеги уверены: дело завели, чтобы оказать давление на правозащитников в Чеченской республике.

По мнению адвоката Петра Заикина, который защищает Титиева, пожар в здании "Мемориала" в Назрани - "безусловный сигнал правозащитникам, который следует интерпретировать, как угрозу".