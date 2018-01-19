"Не ходи, будет мясо": третье нападение на школьников за неделю

В России снова напали на школу - на этот раз подросток с топором ворвался на урок в Улан-Удэ. Он пытался зарубить учеников четвертого класса и учителя, а также поджег помещение.

После этого нападавший попытался покончить с собой, но его задержали и отправили в больницу. Также пострадали еще шесть человек.

На подростка завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

Сначала власти республики сообщали, что нападавших было трое. Однако эти данные не подтверждены. Очевидец происшествия рассказала, что школьников предупреждали о планирующемся нападении.

Сотрудница школы Галина Клепикова рассказала, что подростки, которые планировали нападение, прислали одной из учениц сообщение: "Не приходи в школу, будет мясо".

Это уже третье нападение на школьников за неделю. До этого 15 января в Перми двое подростков ранили ножом 15 человек. Через два дня в Челябинской области подросток во время драки на перемене ранил ножом сверстника.

По данным агентства Интерфакс, власти не исключают связь между этими нападением.

"Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", - сказал собеседник агентства.

Видео и фото: Управление СК по Республике Бурятия , Газета "Номер один" , "Тивиком", ВКонтакте / "Пермяч"