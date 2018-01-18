ТВ-Новости: •Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. Что будет с Минскими договоренностями?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В этом выпуске:
- США отправит Украине противотанковые комплексы "Джавелин". Тем временем, Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. Что теперь будет с Минскими договоренностями?
- США обвиняют Россию в том, что она мешает санкциям против Северной Кореи - эти слова прозвучали на встрече в Ванкувере, куда Россию не позвали.
- Расскажем о том, как владельцы кинотеатров в России обвинили министра культуры Мединского в цензуре, из-за переноса показа фильмов "Паддингтон" и "Бегущий в лабиринте".
- Театр для беженцев как способ влиться в новую жизнь - расскажем об интересном проекте в Германии.