ТВ-Новости: •Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. Что будет с Минскими договоренностями?
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Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. Что будет с Минскими договоренностями?

  • 18 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В этом выпуске:

  • США отправит Украине противотанковые комплексы "Джавелин". Тем временем, Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. Что теперь будет с Минскими договоренностями?
  • США обвиняют Россию в том, что она мешает санкциям против Северной Кореи - эти слова прозвучали на встрече в Ванкувере, куда Россию не позвали.
  • Расскажем о том, как владельцы кинотеатров в России обвинили министра культуры Мединского в цензуре, из-за переноса показа фильмов "Паддингтон" и "Бегущий в лабиринте".
  • Театр для беженцев как способ влиться в новую жизнь - расскажем об интересном проекте в Германии.