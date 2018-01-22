Любовь и революция в Киеве 1918-го: рассказ телеграфистки

На протяжении революционных 1917-1920 годов власть в Киеве менялась по меньшей мере 14 раз. Часто с кровопролитными боями.

В те годы на украинских землях, которые были разделены между двух империй – Российской и Австро-Венгерской, прошла волна насилия и погромов.

22 января 1918 года Центральна Рада в Киеве провозгласила независимость Украинской Народной Республики. Это происходило во время наступления большевиков.

Именно тогда киевляне пережили первый, но не последний бой за город. Одним из свидетелей тех событий была Зинаида Дудко. Она работала на телеграфе вместе со своим женихом.

История ее жизни взята в основу анимации ВВС Украина.

Авторы - Марта Шокало, Евгения Шидловская, Ирена Таранюк.

Исторический консультант - Станислав Цалык.

Художник-аниматор - Luis Ruibal.

Монтаж звука - Аlejandro Lovera.