"Спасибо, Герман! Встретимся на склоне": Греф и робот поговорили в Давосе

На деловом завтраке Сбербанка в Давосе президент банка Герман Греф представил необычную гостью - робота Софию.

Тема традиционного завтрака в 2018 году - "Как искусственный интеллект меняет компании и экономику: приобретения и угрозы". Так что София выступила настоящим экспертом в этой области.

"Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог", - сказала София в ответ на приглашение Германа Грефа.

Греф и София обсудили то, как следует относиться к развитию искусственного интеллекта и смогут ли роботы в будущем навредить человечеству.

"Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас", - пошутила София.