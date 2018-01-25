"Запрещать фильм - экстремизм": зрители о показе "Смерти Сталина"

Московский кинотеатр "Пионер" показал британскую комедию "Смерть Сталина". Что думают первые зрители о фильме, который минкульт показывать запретил?
Министру Владимиру Мединскому - а также некоторым депутатам и деятелям культуры - показалось, что картина "оскорбляет советское прошлое".
Тем не менее кинотеатр "Пионер", несмотря на отзыв у картины прокатного удостоверения, решил показал "Смерть Сталина". Никаких провокаций не было - кроме зрителей на первый сеанс фильма в России пришли только журналисты.
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Кажется, люди, увидевшие картину в "Пионере", не вполне согласны с позицией министерства культуры. По их мнению, фильм "даже отъявленный сталинист не нашел бы в фильме ничего оскорбительного".
Когда показ "Смерти Сталина" в "Пионере" еще продолжался, в министерстве культуры заявили: после подтверждения факта показа фильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра возбудят дело об административном правонарушении.