Восьмиклассник Никита собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе.

Деньги на покупку видеокарт, при помощи которых происходит добыча криптовалюты, Никита попросил у мамы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики”, создав в Белоруссии уникальные условия для операций с криптовалютами.

Согласно декрету, майнинг в Беларуси не относится к предпринимательской деятельности. Доходы от криптовалютных операций не облагаются налогами до 1 января 2023 года.

Декрет №8 вступает в силу 28 марта 2018 года. В этом видео Никита делится советами с начинающими майнерами.