Минни Маус на Аллее славы: чем знаменита мышь, кроме мультиков?

В Голливуде на Аллее славы торжественно открыли звезду Минни Маус. Мышь удостоилась этой чести в год своего 90-летия.

Звезда Микки Мауса появилась еще 40 лет назад.

Самая известная в мире пара мышей известна не только своими фильмами, но и благотворительностью.

Последняя кампания называлась #ShareYourEars ("поделись своими ушами" - прим. Би-би-си).

За каждое селфи в соцсетях с ушами, как у Микки и Минни, компания "Дисней" перечисляла по 5$ в фонд, который исполняет желания тяжело больных детей.

В итоге сумма составила 4 миллиона долларов.