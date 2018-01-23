Турецкое наступление в Сирии: почему именно сейчас?

Последние несколько месяцев Турция угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии.

Анкара считает, что ополчение связано с Рабочей партией Курдистана - запрещенной в Турции организации, выступающей с 1984 года за курдскую автономию.

Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн на севере Сирии, который те занимают с 2012 года.

Турецкое правительство рассматривает эту военную операцию как самооборону.

Курдские силы теперь контролируют большую часть границы Сирии с Турцией.

Турецкие власти опасаются, что сирийские курды могут объединить занятые земли в одну большую зону.