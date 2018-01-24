ТВ-Новости: Британия создает отдел по борьбе с фейковыми новостями
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 24 января:
- Прокуратура попросила приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам. За сегодняшними прениями наблюдали наши московские корреспонденты.
- Мы покажем вам репортаж с российско-литовской границы, где была построена стена. Наш корреспондент увидела, что там изменилось за последнее время.
- Британское правительство намерено бороться с фейковыми новостями. Би-би-си посвятила им в Давосе дебаты, фрагмент которых мы увидим.
- Наш блогер Бен Тавенер решил узнать, смогут ли британцы пройти тест на знание жизни в стране, который требуют от всех иностранцев, желающих стать гражданами Соединенного Королевства.