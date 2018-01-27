Малышка учит школьников быть добрее

Семимесячная Наоми занимается со школьниками, чтобы научить их эмпатии.

Четвероклассники в Канаде приходят к Наоми и её маме каждые несколько недель, чтобы принять участие в программе "Корни эмпатии".

Цель этих занятий - развить социальные и эмоциональные навыки у школьников.

Мэри Гордон, основательница программы "Корни эмпатии", считает, что в процессе общения с Наоми дети понимают, что у них много общего с теми, кто их слабее.

"Очень сложно ненавидеть кого-то, если вы осознаете, что они чувствуют то же, что и ты", - полагает Мэри.

Исследования показывают, что такие занятия помогают снизить уровень агрессии у школьников.